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Yaralı turisti iki saat sedye ile taşıdılar
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29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:20:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:20:00

Yaralı turisti iki saat sedye ile taşıdılar

Kaynak: İHA

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı yürüyüşte düşerek yaralanan turist bölgeye sevk edilen ekipler tarafından iki saat sedye ile taşınıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Gemiler Adası'nda yürüyüşe çıkan 73 yaşındaki Cladue Norris Stulting, yürüyüş esnasında bir anda dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Ayağındaki kırık nedeniyle hareket edemeyen Stulting'in yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Stulting'e ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Stulting, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat sedyeyle Gemiler Koyu'na taşındı. Sahil Güvenlik botuyla sağlık ekibine ulaştırılan Stulting, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : Muğla turist JAK
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