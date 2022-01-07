Yaralı tilkiye işkence yapanlara soruşturma

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, yakaladıkları tilkiye işkence yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 kişi hakkında adli işlem başlattı. Görüntülerde 1'i kadın 3 kişi, yakaladıkları tilkiye işkence yapıyor. Bir kişi, tilkiyi tutarken, diğeri ayağına ip bağladı, kadın ise hayvana vurmaya çalıştı.