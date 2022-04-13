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13 Nisan 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 18:00:00

Yaralı karganın hastanede yardım çığlığı! İşkenceden hayata kaçtı

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Bir yaşını doldurmamış bebek karga yakalandı, işkence gördü, uçarak hayvan hastanesine geldi. Sendeleyen ve düşe kalka yürümeye çalışan kargayı fark eden veteriner hekimler hayvanı hemen tedaviye aldı.

İKİ AYAĞI BİLEKLERDEN KESİLMİŞ

Mersin Yenişehir'de, henüz bir yaşını doldurmamış ve geçmişte iki ayağı da bileklerinden kesilerek işkence edilmiş karga, dün sabah adeta 'bana yardım edin' der gibi özel bir hayvan hastanesinin bahçesine kondu. Sendeleyen ve düşe kalka yürümeye çalışan kargayı fark eden hastanedeki veteriner hekimler, hayvanı hemen tedaviye aldı.

Hayvan hastanesinin yöneticisi Veteriner Hekim Orhan Özbaba, "Bahçeye çıkmıştık. Bir baktık, uçarak bir karga geldi. Sekiyor, düşüyor, kalkıyor. Biraz uzaktan takip edince her iki bacağının da bilek kısmından kesildiğini gördük. Zaten kaçamıyordu, tuttuk, bakımlarını yaptık" dedi.

UÇAMAZ, DALLARA KONAMAZ

Veteriner Hekim Orhan Özbaba, "Sanki hissetmiş de buraya gelmiş gibiydi. Zaten kaçamıyordu, tuttuk, bakımlarını yaptık" dedi. Karganın, henüz bir yaşını doldurmamış bir 'bebek' olduğunu vurgulayan Özbaba, "Üzgünüm ama bu çocuk büyük ihtimalle kötü niyetli insanların elinden bir işkence görmüş. Uçamaz, dallara konamaz, düz bir zeminde yaşaması lazım" dedi.

Etiketler : işkence karga hayvan
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