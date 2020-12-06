  • BIST
    1330.87
  • Dolar
    7,8158
  • Euro
    9,4809
  • Altın
    461,3880
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye olmadan çok zor"
Sağanak ve kar yağışı geliyor
KADES ihbarına 3 dakikada müdahale!
Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar
KYK aralık ayı burs ve kredi ödemeleri yapıldı
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sahilde piknik
Yaralı baykuşa ilk yardım kuş fotoğrafçısından geldi
Evsiz Ömer tedavi olamıyor
Elinin hamuruyla patron oldu
‘Ayrılmadık' ateşi yaktılar
Seneye nikah var
Tedbirler hayat kurtarır
Youtube'da güldürecek
Eski halime döndüm
Karantina için İstanbul'da
Sahne heyecanım ilk günkü gibi
Hande Erçel'in tek hayali tablolarını sergilemek
AVM'de senaryo çalışması
6 Aralık günlük burç yorumları
Pozitif tanının yol açtığı 9 negatif duygu
D vitamini açığı kısa sürede kapanmaz
40 yaşından sonra gözlere dikkat
Bitter çikolata bağışıklığı gideriyor
06 Aralık 2020 Pazar 15:33:00 - Güncelleme:06 Aralık 2020 Pazar 13:05:00

Yaralı baykuşa ilk yardım kuş fotoğrafçısından geldi

ABONE OL

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde kuş fotoğrafçısı Ekrem Karaduman, evinin asansör boşluğuna düşen peçeli baykuşu evine aldı.

Karaduman, Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak baykuşun tedavisi hakkında bilgi aldıktan sonra ilk müdahaleyi yaptı. 

Karaduman, peçeli baykuşun uçarken bir yere çarpıp yaralandığını tahmin ettiğini belirterek, “Kendimi tanıttım ve yıllardır kuşlar üzerindeki çalışmalarından ve ilgimi anlattım. Onlarda bana güvendiğini ve yapmak gerekeceklerini izah ettiler. Bir gün evde bakabileceğini daha sonra doğaya bırakabileceğimi söylediler. Bende bu akşam evimde onu misafir etmeye karar verdim. Karnının aç olabileceğini düşündüm ve hemen markete gidip tavuk ciğeri aldım. Yemedi ama ben ona zorla yedirmeye çalıştım. Bir şeyler yedikten sonra kendine geldi. Kendimde aynı zamanda marangoz ustasıyım. Hemen dükkanımdan baykuşa özel tünek hazırladım. Çok sakin, sağduyulu ve zararsız bir hayvan. Ancak pençelerine dikkat etmek lazım. Şuan biraz uçabiliyor. Yarın akşam eğer kendini daha da iyi hissederse doğaya bırakmayı düşünüyorum. Milli Parklar personeli eğer uçamazsa getirmemi söylediler” dedi.

 

Etiketler : Milli Parklar Müdürlüğü baykuş yardım
Nazara karşı zeytin dalı yakıyor

Nazara karşı zeytin dalı yakıyor
Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası

Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
Kadınlar için ‘Elim Sende'

Kadınlar için ‘Elim Sende'
Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda

Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda
Ivana Sert: İşlerimi askıya aldım

Ivana Sert: İşlerimi askıya aldım
Yaşar Alptekin'den eski eşi Nilgün Altınay'a veda

Yaşar Alptekin'den eski eşi Nilgün Altınay'a veda
Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova

Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova
2 bin 500 metrede romantizm

2 bin 500 metrede romantizm
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız da güzelim pozu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız da güzelim pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER