Yaralı baykuşa ilk yardım kuş fotoğrafçısından geldi

Karaduman, Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak baykuşun tedavisi hakkında bilgi aldıktan sonra ilk müdahaleyi yaptı.

Karaduman, peçeli baykuşun uçarken bir yere çarpıp yaralandığını tahmin ettiğini belirterek, “Kendimi tanıttım ve yıllardır kuşlar üzerindeki çalışmalarından ve ilgimi anlattım. Onlarda bana güvendiğini ve yapmak gerekeceklerini izah ettiler. Bir gün evde bakabileceğini daha sonra doğaya bırakabileceğimi söylediler. Bende bu akşam evimde onu misafir etmeye karar verdim. Karnının aç olabileceğini düşündüm ve hemen markete gidip tavuk ciğeri aldım. Yemedi ama ben ona zorla yedirmeye çalıştım. Bir şeyler yedikten sonra kendine geldi. Kendimde aynı zamanda marangoz ustasıyım. Hemen dükkanımdan baykuşa özel tünek hazırladım. Çok sakin, sağduyulu ve zararsız bir hayvan. Ancak pençelerine dikkat etmek lazım. Şuan biraz uçabiliyor. Yarın akşam eğer kendini daha da iyi hissederse doğaya bırakmayı düşünüyorum. Milli Parklar personeli eğer uçamazsa getirmemi söylediler” dedi.