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13 Mart 2023 Pazartesi 17:41:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 17:41:00

Yaralarını sarıyorlar... Mehmetçik kampı yeni yuvaları oldu

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İzmir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1120 kişiye yuva oldu.

Menderes ilçesinin Özdere Mahallesi'nde bulunan ve yaz döneminde Mehmetçik'in dinlendiği kamp, depremzedeler için hazırlandı.

Hazırlıkların ardından misafirlerini kabul etmeye başlayan askeri kampta, çoğunluğu Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen 1120 depremzedeye hizmet veriliyor. Dört kişilik odalarda kalan depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kampta doktor ve psikolojik danışmanlar da bulunuyor.

Kampta kalanlar gün içerisinde alandaki kafelerde sohbet ediyor, deniz kenarında yürüyüş yapıyor. Kampta ayrıca açık spor alanları ve çocuk oyun parkları da bulunuyor.

Etiketler : mehmetçik kamp depremzede

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