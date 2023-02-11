Yara saran oyuncak

Sakarya'da bir kişi, Gölcük depremi sonrasında yardım tırından kendisine verilen oyuncak ayıyı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki çocuklara gönderdi.



Üzerinde, "99 depreminde 6 yaşında, bir tırdan bana verilen bu ayıcık artık sende. 23 yıl senin için saklamışım ama inşallah sende ömürlük olur ve hiçbir yara bulamaz artık saracak" notu yazılan oyuncak, ekipler tarafından deprem bölgesine gönderilecek.