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Yapışık siyam ikizler hayata tutundular
05 Kasım 2020 Perşembe 17:59:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:59:00

Yapışık siyam ikizler hayata tutundular

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Suriye'nin Afrin kentinde 8 gün önce dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, Hatay'a getirildi.

Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınan 4 kilo 200 gramlık yapışık ikiz bebekler, tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Dr. Esra Yazarlı, "Her ikisinin iki ayağı var, her birinin sağda ve solda birer kolları var. Orta hatta birleştiği için akciğer ve kalp sıkıntısı oluşmuş. Şu anda bebeklerin dolaşımını tek bir kalp sağlıyor" dedi.

Etiketler : siyam ikizleri yapışık ikiz bebekler Dr. Esra Yazarlı
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