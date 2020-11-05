Yapışık siyam ikizler hayata tutundular

Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınan 4 kilo 200 gramlık yapışık ikiz bebekler, tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Dr. Esra Yazarlı, "Her ikisinin iki ayağı var, her birinin sağda ve solda birer kolları var. Orta hatta birleştiği için akciğer ve kalp sıkıntısı oluşmuş. Şu anda bebeklerin dolaşımını tek bir kalp sağlıyor" dedi.

