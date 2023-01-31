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31 Ocak 2023 Salı 22:32:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 22:32:00

Yapılandırma teklifi komisyondan geçti

Kaynak: AA

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Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 2 bin liranın altındaki vergi borçları silinecek. Tüm vergi ve sigorta primi borçları ile trafik ve otoyol geçiş cezaları yapılandırılarak 48 ayda ödenebilecek.

Devlete olan tüm borçları kapsayan yapılandırma yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yapılandırma kapsamına giren vergi alacağı toplam 521 milyar lirayı bulacak.

Düzenleme ile vergi dairlerine olan 2 bin liranın altındaki tüm borçlar silinecek. Düzenlemeler kapsamında 7 milyon 691 bin 666 kişinin borcunun doğrudan silinmesi gündeme gelecek.

Sigorta primleri, öğrenim kredisi, köprü ve otoyol geçiş cezalarını taksitle ödeme imkanı sağlanacak.

Bu borçlar 48 taksitle ödenebilecek.

Yeni düzenleme ile vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 431 bin 535 kişinin öğrenim ve katkı kredisi borçlarından yaklaşık 4 buçuk milyar liralık gecikme zammı silinmiş olacak.

Borçlar peşin ödenirse yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. İdari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 indirim sağlanacak.

Teklife göre sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Etiketler : BMM Komisyonları Sigorta primleri Kamuya olan borçları
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