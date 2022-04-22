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22 Nisan 2022 Cuma 13:25:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 13:25:00

Yapı ve Yapı A.Ş.'nin ofisi Türkiye Mimarlık Yıllığı 2021 için seçilen projeler arasına girdi

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Türkiye Mimarlık Yıllığı 2021'de bu yıl 28 mimari, 15 iç mekan, 3 kentsel tasarım/peyzaj ve 2 restorasyon /yeniden işlevlendirme projesi arasında Yapı ve Yapı'nın ofisi de yer alıyor.

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen ve Roca desteğiyle derlenen Mimarlık Yıllığı son bir yılda Türkiye'de üretilen yapılı çevreyi tartışmaya açmayı, sergilemeyi ve belgelemeyi amaçlıyor. Seçici kurul tarafından değerlendirilen 130 proje arasından belirli sayı içinde yıllığa girmek ve sergilenmek üzere Yapı & Yapı'nın ofisi de seçildi.

Altyapıdan konutlara, iş merkezlerinden ulaşım ve yeşil alana kadar birçok alanda uzmanlaşmış Yapı & Yapı İnşaat'ın yeni ofisi, çok katlı ve çatı katından oluşan bir bina kompleksidir. Zemin katta giriş lobi ve şık bir kafe yer alırken -1 katında özel bir restorana sahiptir. Üst katlarda ise ofis katları olup, 8. ve 9. katlarda yönetici odalarıyla bitmektedir.

U design tarafından tasarlanan Yapı ve Yapı A.Ş.'nin ofisi mermer ve doğal ahşabın dokunuşuyla ağırlık kazanan lüks ve şık bir ofis alanı olarak tasarlanmıştır. Yönetici seviyesinde tasarım zemin kattan daha ağır ve lüks hale gelmektedir. Genel olarak döşeme malzemesi olarak mermer ve ahşap kullanılmış ancak ofis ve destek alanlarında daha sportif bir tasarıma geçmek için LVT malzemesi tercih edilmiştir. Ahşap ve mermer ile şık ve ağır görünümü korumak adına koyu renk asma tavan ve ahşap panel sistemleri kullanılmıştır.

Etiketler : Arkitera Mimarlık Merkezi Mimarlık Yıllığı Roca desteği
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