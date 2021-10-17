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17 Ekim 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 18:00:00

Yapboz tablolarla 79'unda sergi açtı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde emekli olduktan sonra kızının tavsiyesiyle hobi amaçlı yapboz tablolara merak salan 79 yaşındaki Hüseyin Özen, yaklaşık 10 yılda binlerce parçayı birleştirerek ortaya çıkardığı tabloları, açtığı sergiyle meraklıların beğenisine sundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde emekli olduktan sonra kızının tavsiyesiyle hobi amaçlı yapboz tablolara merak salan 79 yaşındaki Hüseyin Özen, yaklaşık 10 yılda binlerce parçayı birleştirerek ortaya çıkardığı tabloları, açtığı sergiyle meraklıların beğenisine sundu.

Etiketler : Yapboz tablolar Ürgüp ilçesi Nevşehir
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