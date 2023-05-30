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30 Mayıs 2023 Salı 12:21:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 12:21:00

Yapay kalp kapağı sağlığına kavuşturdu

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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapay kalp kapağı kırılan ve nefes darlığı çeken 20 yaşındaki Sibel Habip'e, kasıktan anjiyo yöntemi ile yapay kalp kapağı yerleştirildi. Operasyon sonrası bir gün yoğun bakımda kalan hasta Habip, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hastaya yapılan işlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Demir, "Yaptığımız incelemelerde hastanın daha öncesinde kalbin akciğere çıkış kapağında hem yapay kapak konulduğu hem stent konulduğunu gördük. Bu konulan stendin kırıldığını, kapağın da kırılıp, katlanarak, deforme olduğunu ve kalbin çıkışını tamamen kapadığını fark ettik. Kalp damar cerrrahi konseyi ile hastayı değerlendirdik ve anjiyo yöntemi ile burayı tamir etmeye karar verdik. Anjiyoda sağ kasıktan, toplardamardan girerek burayı geçtik. Önce bu bölgeyi balonla genişleterek, kan akışını tamamen sağladık. Akciğere kan akışı neredeyse tamamen durmuştu. Daha sonrasında bu bölgeyi stent ile tamir ettikten sonra stentin içine yeni bir yapay kalp kapağı yerleştirdik. Hastanın kliniği tamamen düzeldi. Kan akışı tamamen sağlandı. Herhangi bir kaçak oluşmadı" dedi.

Hastanın bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağ salim taburcu ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Demir, "Bundan sonra normal yaşantısına akranları gibi devam edeceğini umuyoruz. Modern tıbbın getirdiği tüm imkânlara erişip, kullanabiliyor olmak hem bizler için hem hastalar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işlem ilimizde ilk defa gerçekleştirilen bir işlem. Türkiye'de de sayılı merkezlerde nadir uygulanan bir yöntemdir" şeklinde konuştu.

Etiketler : bursa nefes darlığı anjiyo yapay kalp kapağı stent
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