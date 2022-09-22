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22 Eylül 2022 Perşembe 10:39:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 10:39:00

Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan, sabah saatlerinde havadan müdahalenin yeniden başladığı orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Gece gündüz gayretli çalışmalarından dolayı bütün ekiplere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile karadan müdahale gece boyunca devam etmişti.

Havadan da 14 uçak, 35 helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangınına sebep olduğu iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen M.Y. (85) gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Muğla Valisi Orhan Tavlı MUĞLA MARMARİS YANGIN
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