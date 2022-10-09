Yangın çıkan evde 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
Kaynak: AA
Kocaeli'de yanan bir evde 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cansız bedeni bulundu. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 Ekim'de çıkan yangında, evden 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cansız bedeni çıkarıldı.
Genç kızın ölümü şüpheli bulunarak soruşturma derinleştirildi. Büşra Kabataş'ın annesinin eski erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Polis yaptığı incelemede, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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