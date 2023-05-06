Yanan palmiye ağaçları korku dolu anlar yaşattı

Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde, boş barakalar ve palmiye ağaçlarının bulunduğu bir noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle palmiye ağaçları bir anda alev topuna döndü.

3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi

Bir süre sonra çevredeki binalara kadar yükselen alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

Polis ekipleri, rüzgarın da etkisiyle karayoluna kadar savrulan kıvılcımlar sebebiyle yol kenarında güvenlik önlemi aldı.

MÜDAHALE YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki bina ve iş yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Arda Gezer, "Arka mahalleden geçiyorduk, yükselen dumanları gördük. Koştuk, geldik zaten ağaçlar alev almıştı, ikisi de yanıyordu. O sırada zaten itfaiye ekipleri geldi. Söndürdüler şu an bir sıkıntı yok. Bir telaşlanma oldu, herkes itfaiyeyi aradı. Söndürdüler erkenden, bir şey olmadan bitti" dedi.

Yanan alanda soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.