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Yanan ormanlar küllerinden doğdu
13 Haziran 2024 Perşembe 21:39:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 21:39:00

Yanan ormanlar küllerinden doğdu

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Orman Genel Müdürlüğü 2021, 2022 ve 2023'teki yangınlarda zarar gören 167 bin 718 hektar alanda yürüttüğü ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarında sona gelirken buralardaki değişim fotoğraf karelerine de yansıdı.

Yangınlarda tahrip olan 123 bin 324 hektarda çalışmalar tamamlandı, 5 bin 138 hektarlık sahadaki çalışmalar yıl sonuna kadar bitirilecek, kalan yaklaşık 39 bin hektarlık alan ise yapısından dolayı doğal haline bırakıldı.

Etiketler : Orman Yangını Orman rehabilitasyon ağaçlandırma
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