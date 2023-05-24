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24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:53:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:53:00

20 tersane işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelerde çalışan 20 kişi, bölgeye hizmet veren firmanın yemeklerinden yedikten sonra rahatsızlanınca Altınova ve Karamürsel ilçe devlet hastaneleri ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Etiketler : zehirlenme 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi
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