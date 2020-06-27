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27 Haziran 2020 Cumartesi 19:10:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 19:10:00

Yalova'da 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi

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Yalova'nın Altınova ilçesinde iki evde 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Subaşı beldesinde kaçak içki yapıldığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Evlerde arama yapan ekipler, 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi. 

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