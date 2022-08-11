Yalova'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yalova'da saat 22:23'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7,4 km kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Merkez (Yalova)
Tarih-Saat : 11.08.2022, 22:23:01 TSİ
Enlem : 40.5473 N
Boylam : 29.3198 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/rB7RKgToZ9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- Yalova'da 3,5 büyüklüğünde deprem
- Pamuk tarlasında çalışan 20 işçi tarım ilacından zehirlendi
- Bir saadet zinciri vakası daha!
- Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı
- Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı
- Paranormal Vaka Hikâyeleri