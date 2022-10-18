"YALIÇAPKINI" için 7 ay bekledi

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, balıkları yüksekten izleyen kuş türü yalıçapkını için Boğaçayı'nda bir tünek hazırladı. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, 7 ayın sonunda tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı. Erturhan, "İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay, yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan" dedi.

