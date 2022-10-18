"YALIÇAPKINI" için 7 ay bekledi
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, balıkları yüksekten izleyen kuş türü yalıçapkını için Boğaçayı'nda bir tünek hazırladı.
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, balıkları yüksekten izleyen kuş türü yalıçapkını için Boğaçayı'nda bir tünek hazırladı. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, 7 ayın sonunda tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı. Erturhan, "İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay, yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan" dedi.
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