Yakup Yıldır: İşte Rapunzel saçların sırrı

Saçların sadece uzunluğuna değil, aynı zamanda sağlığına da odaklanılması gerektiğini belirten kuaför Yakup Yıldır, "Saçın uzama süreci, kişinin bu süreci nasıl yönettiğiyle alakalı. Öncelikle sabırlı olmalı, saçlarınıza düzenli olarak bakım yapmalısınız. Saçlarınızın sadece uzamasına değil, sağlıklı şekilde uzamasına odaklanmalı, onu nasıl besleyeceğinizi araştırmalısınız. Güçlü ve sağlıklı saçlar daha hızlı uzar" dedi.

PROTEİN ZENGİNİ BESİNLER TÜKETİN

Öncelikle vücut sağlığına dikkat etmek gerektiğini dile getiren Yakup Yıldır, şöyle konuştu: "Siz ne kadar sağlıklıysanız, saçlarınız da o kadar sağlıklı olur ve hızlı uzar. Yapmanız gereken ilk şey, düzenli ve dengeli beslenmek. Beslenme uzmanları mutlaka günde 50 gram veya daha fazla protein tüketmek gerektiğini söylüyor. Protein, saçlara da etki ediyor. Protein zengini besinler, saçların daha hızlı ve gür şekilde uzamasını sağlıyor. Ayrıca vücudun su ihtiyacını karşılamak ve vitamin desteği almak da çok önemli."

DOĞAL YAĞLARDAN DESTEK ALIN

Yakup Yıldır, saçı uzatmak için doğal yağlardan da faydalanılabileceğini söyledi: "Doğal yağların saçları parlattığı, güçlendirdiği ve uzamalarına yardımcı olduğunu biliyoruz. Saç bakım rutininize doğal yağları da dahil edin. Hangi yağı kullanmanız gerektiğini ise mutlaka kuaförünüze danışın. Çünkü her yağ, her saça iyi gelmeyebilir."

KERATİNLE GÜÇLENDİRİN

Saçın ana yapı maddesinin keratin olduğunu sözlerine ekleyen Yakup Yıldır, "Saçlarınızdaki keratin miktarını her zaman belli bir seviyede tutmalısınız. Kaybettiği keratini geri kazandığında, saçlarınız daha sağlıklı ve güçlü görünür, dolayısıyla daha çabuk uzar. Benim tavsiyem kuaförünüze düzenli olarak keratin bakımı yaptırmanız" diye konuştu.

DUŞTA MASAJ YAPIN

Yakup Yıldır, diğer tavsiyelerini ise şöyle sıraladı: "Başta şampuan olmak üzere saçlarınıza kullandığınız tüm ürünlerin besleyici olmasına dikkat edin. Şampuanın ardından saç kremi kullanın. Saçlarınız tararken kırılabilir, o nedenle özenle tarayın. Sıcak su yerine ılık suyla yıkamayı tercih edin. Duş alırken saç derinize sık sık masaj yapın. Bu masajın, cildin altındaki damarları genişletmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor. Saç kırıklarınızı düzenli olarak aldırın. Özel bir tavsiyem de zaman zaman uygulayabileceğiniz elma sirkesi maskesi. Sirke, saçlar için çok faydalı. Organik sirke, saçlarınızın uzamasına da katkıda bulunacaktır."