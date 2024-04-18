Yakan top mutluluğu

Asrın felaketinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, depremin izlerinin hafızalarda silinmesi ve çocukların güzel bir an yaşaması için Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.



44 okul, bin 376 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada yakan top, mendil kapmaca, üçtaş ve sekiz kiremit oyunları oynandı. Turnuvaya katılan öğrenciler oynadıkları oyunlarla büyük mutluluk ve heyecan yaşadı.