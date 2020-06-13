13 Haziran 2020 Cumartesi 21:37:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 21:37:00
Yağmurdan dolayı yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı
Kaynak: İHA
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Niğde'de aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bor ilçesine bağlı Postallı köyünün Hacıboylu Yaylası'nda aşırı yağış sebebiyle 6 kişi yaylada mahsur kaldı. Yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipler 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan 4 bayan, 1 bebek ve 1 erkek vatandaşa ulaşarak kurtardı.
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