7 adımda yağlı saçlara son!

Yağlı saçlara son! Saçlar yağlı kalmasın duş almak yormasın
Kaynak: GUNES.COM.TR
Çoğu kadının korkulu rüyası olan saç yağlanmasının önüne geçmek zor değil. Çünkü zor yapılır, imkânsız zaman alır... Saç derisinde ve deri altından salgılanan sebum ile saçlar yağlanır. Bu olay sanılanın aksine saçın ph derecesini düzenleyerek saçı deri altından besler. İşte saç yağlanmasını geciktiren şeyler…
Yağlı saçlar yüksek oranda kepek oluşturma meylindedir. Saçı yağdan arındırma konusunda zorluk yaşansa da evde yapılacak adımlarla bu durumu değiştirmek mümkün.
Saçları yağlı bırakmak ya da yağlandırmasına alıştırmak bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Örnek olarak saç dökülmesi... Androjen hormonlarında gerçekleşen saç yağlanmasının önüne geçmek çok kolay.
SAÇIN YAĞLANMASINI GECİKTİREN ŞEYLER
Doğru beslenme alışkanlığı
Saça uygun bakım ürünleri kullanmak
Saça dokunmamak, teması azaltmak
Saç kremi kullanımını minimuma indirmek
Saçları her gün yıkamak yerine haftada 2-3 kez yıkamak
Her gün yastık kılıfını değiştirmek
Yağlanmadan değil bakımdan parlayan saçlarınızın tadını çıkarın!