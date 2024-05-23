7 adımda yağlı saçlara son!

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23 Mayıs 2024 Perşembe 11:22:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 11:22:00

Yağlı saçlara son! Saçlar yağlı kalmasın duş almak yormasın

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Çoğu kadının korkulu rüyası olan saç yağlanmasının önüne geçmek zor değil. Çünkü zor yapılır, imkânsız zaman alır... Saç derisinde ve deri altından salgılanan sebum ile saçlar yağlanır. Bu olay sanılanın aksine saçın ph derecesini düzenleyerek saçı deri altından besler. İşte saç yağlanmasını geciktiren şeyler…

Yağlı saçlar yüksek oranda kepek oluşturma meylindedir. Saçı yağdan arındırma konusunda zorluk yaşansa da evde yapılacak adımlarla bu durumu değiştirmek mümkün.

Saçları yağlı bırakmak ya da yağlandırmasına alıştırmak bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Örnek olarak saç dökülmesi... Androjen hormonlarında gerçekleşen saç yağlanmasının önüne geçmek çok kolay.

SAÇIN YAĞLANMASINI GECİKTİREN ŞEYLER

Doğru beslenme alışkanlığı

Saça uygun bakım ürünleri kullanmak

Saça dokunmamak, teması azaltmak

Saç kremi kullanımını minimuma indirmek

Saçları her gün yıkamak yerine haftada 2-3 kez yıkamak

Her gün yastık kılıfını değiştirmek

Yağlanmadan değil bakımdan parlayan saçlarınızın tadını çıkarın!

Etiketler : saç saçın yağlanması saçın yağlanmasını geciktiren
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