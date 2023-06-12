Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek

Haziran ortasına yaklaşılırken yağışlar devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi

Orta Karadeniz'de ise Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Ege ve Batı Akdeniz'de yarın saat 12.00-22.00, Orta Karadeniz'de 08.00-21.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.

Yarın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde de gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.