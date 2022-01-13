Yabancı öğrenciler rölyef sanatını öğreniyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören Iraklı, Lübnanlı ve Özbek öğrenciler, okullarından kalan zamanda rölyef kursuna katılarak sanat öğreniyor. Kursta öğreticilik yapan Ahmet Çiçek, "Yeni arkadaşlar ediniyorlar. Rölyef sanatını öğrenirken yeni hobi ediniyorlar. Okul stresini de bu kursla atıyorlar" dedi.