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13 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00

Yabancı öğrenciler rölyef sanatını öğreniyor

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören Iraklı, Lübnanlı ve Özbek öğrenciler, okullarından kalan zamanda rölyef kursuna katılarak sanat öğreniyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören Iraklı, Lübnanlı ve Özbek öğrenciler, okullarından kalan zamanda rölyef kursuna katılarak sanat öğreniyor. Kursta öğreticilik yapan Ahmet Çiçek, "Yeni arkadaşlar ediniyorlar. Rölyef sanatını öğrenirken yeni hobi ediniyorlar. Okul stresini de bu kursla atıyorlar" dedi.

Etiketler : Yabancı öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi rölyef sanatını
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