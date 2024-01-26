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26 Ocak 2024 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 07:17:00

Yaban hayvanları konuma altında

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Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde geçen yıl 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde geçen yıl 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi. Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Kış mevsiminde genellikle yaralanmış, aç kalmış, doğaya tutunamamış yaban hayvanları geliyor. Bunların arasında sakallı ve beyaz akbabalar, puhular, kurt ve ayı gibi hayvanlar yer alıyor" dedi.
Etiketler : van yüzüncü yıl üniversitesi yaban hayvanı tedavi
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