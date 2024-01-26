Yaban hayvanları konuma altında

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde geçen yıl 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi.Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Kış mevsiminde genellikle yaralanmış, aç kalmış, doğaya tutunamamış yaban hayvanları geliyor. Bunların arasında sakallı ve beyaz akbabalar, puhular, kurt ve ayı gibi hayvanlar yer alıyor" dedi.