Volkanik kayalara peri kızları çiziyor
Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların sertleşmesiyle oluşan farklı kayaları tablo boyutunda kesilmiş olarak alıp farklı tasarımlara imza atıyor.
Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların sertleşmesiyle oluşan farklı kayaları tablo boyutunda kesilmiş olarak alıp farklı tasarımlara imza atıyor. Abalı, bölgeye özgü kayaçların üzerine hayalindeki peri kızlarını resmederek, ortaya birbirinden nadide sanat eserleri çıkarıyor.