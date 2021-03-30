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30 Mart 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 18:00:00

Volkanik kayalara peri kızları çiziyor

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Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların sertleşmesiyle oluşan farklı kayaları tablo boyutunda kesilmiş olarak alıp farklı tasarımlara imza atıyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların sertleşmesiyle oluşan farklı kayaları tablo boyutunda kesilmiş olarak alıp farklı tasarımlara imza atıyor. Abalı, bölgeye özgü kayaçların üzerine hayalindeki peri kızlarını resmederek, ortaya birbirinden nadide sanat eserleri çıkarıyor.

Etiketler : Nevşehir Göreme beldesi Erciyes ve Hasan Dağı
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