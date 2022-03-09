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09 Mart 2022 Çarşamba 14:28:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 16:26:00

Volkan Tarı Türkiye'de Reklamcılık ve Medya Sektörü Hakkında Açıklamada Bulundu

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İnsu Medya kurucusu Volkan Tarı, Türkiye'de reklamcılık sektörünü değerlendirdi. “Türkiye'de medya sektörü marka yaratan ve marka değerini koruyan bir sektördür. Bu nedenle sektörün çok önemli bir konumda yer aldığını ifade edebilirim. Bunun yanı sıra reklam yatırımlarında da bir artış meydana gelmiştir. Bu hususların tamamı, sektörün kayda değer bir ilerleme içinde olduğunu gözler önüne seriyor.” ifadelerinde bulunan Volkan Tarı, medya sektörünün dikkat çekici bir konumda bulunduğunu belirtti.

Volkan Tarı tarafından kurulan İnsu Medya, 2019 yılında asıl faaliyetlerine başlamış ve Türkiye'de medya sektörünün çok daha ileri bir seviyeye ulaşması adına önemli çalışmalarda bulunmuştur. Şirketin ana faaliyeti açık hava reklamcılıktır. Gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerle birlikte ismini sektörde ilk 5'e yazdırmıştır. 10 üzeri çalışanı bulunan şirket, dikkat çekici çalışmalarda bulunmaktadır. Şirketin sahibi Tarı, "Açıkçası medya sektörü ve reklamcılık alanında kayda değer çalışmalarda bulunuyoruz. Biliyoruz ki sektör, Türkiye'de değerini arttıran sektörlerden bir tanesi. Bu nedenle yaptığımız her bir çalışma, sektörün ilerlemesine katkıda bulunuyor." ifadelerinde bulundu.

"Türkiye'de Medya Sektörü Marka Yaratan ve Marka Değerini Koruyan Bir Sektördür"

Türkiye'de medya sektörü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Volkan Tarı, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biliyorsunuz Türkiye'de medya sektörü değerini hızlı bir şekilde arttırdı. Medya sektörü artık marka yaratan ve marka değerini koruyan bir sektör haline geldi. Bu nedenle yapılan çalışmaların tamamı, medya sektörünün çok daha iyi bir konumda yer almasına katkıda bulunacaktır."

"Mobil Reklam Yatırımları 2021'inin İlk 6 Ayında 5 Milyar 368 Milyon TL'ye Ulaştı"

Reklam yatırımlarının 2021 yılı itibarıyla durumundan bahseden Volkan Tarı, mobil reklam yatırımlarının 2021'inin ilk 6 yarısında 5 milyar 368 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Tarı, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Mobil reklam yatırımlarının çok büyük bir artış yaşadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra TV reklam yatırımlarında da son 20 yılın en yüksek artışları meydana gelmiş durumda. Aslında bu durum, markaların değer kazanmasıyla doğru orantılı. Markalarına önem veren şirketler, daha fazlasını yapabilmek ve ön plana çıkabilmek için reklam sektörüne yönelim gösteriyor. Biz de bu süreçte markalara profesyonel anlamda destekte bulunuyoruz."

Etiketler : Volkan Tarı TV reklam Reklam yatırımları Medya Sektörü
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