Vicdansızlar! Cihaza bağlı çocuğun jeneratörünü çaldılar

Adana'da 'epilepsi' ve 'kronik solunum yetmezliği' yaşayan 16 yaşındaki Halil Oruç, bir yıl önce yatağa mahkum oldu. Tedavisi için kendisine ventilatör, aspiratör ve solunum cihazı verilen Oruç, 2 gün önce yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ölümle karşı karşıya geldi.

İki odalı evde 9 çocuğuyla birlikte yaşayan baba Mehmet Oruç, jeneratörü devreye koydu. Ancak evin dışında bulunan jeneratörün çalındığını fark etti. Yeni jeneratör alamayan Hatice ve Mehmet Oruç çifti, elektriğin kesilmemesi için dua ediyor.



SONER KAN