  • BIST
    1250.63
  • Dolar
    8,0978
  • Euro
    9,5777
  • Altın
    489,1710
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"44 günde bitti ama 44 yıl konuşulacak"
BDDK'dan flaş hamle... Limitler artırıldı
Karabağ mutabakatında dikkat çeken Türkiye detayı
Trump gider ayak BAE'yi silaha boğacak
Trump'tan yenilgi sonrası büyük operasyon
Bazı bakanlıklara yeni atamalar
"Karabağ başka bir başarısızlık"
Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici
Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi
Hakan Atilla'nın istifasına yönelik iddialar yalanlandı
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
İstanbul'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Johnson'den Biden'e ilginç tebrik mesajı
Satranç tarihle buluştu
Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj: ABD halkı için hayırlı olsun
Özge Özpirinçci'ye kış gelmedi
İnsülin direncini kırmak için yaşam tarzınızı değiştirin
Uykunuzun huzuru kaçmasın
Veterinere 'Kedimi öldürdün' davası
Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme olasılığı artıyor
Google Earth'a herkes fotoğraf yükleyebilecek
Bugün burçları neler bekliyor? 11 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan, Putin ile Karabağ'ı konuştu
11 Kasım 2020 Çarşamba 09:43:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 09:43:00

Veterinere 'Kedimi öldürdün' davası

ABONE OL

Antalya Muratpaşa İlçesi'nde yaşayan Tuğba Yurttaş, 5 yıl önce sokak hayvanlarına yem verdiği sırada hastalıktan ölmek üzereyken bulduğu kediyi sahiplendi.

Tedavilerini yaptırdığı kediye Mischa adını veren Tuğba Yurttaş, ona yıllarca özveriyle baktı. Yurttaş kısa süre önce, boşaltım sistemindeki rahatsızlık nedeniyle kedisini veteriner S.K'ye götürdü. 10 gün tedavi gören Mischa'nın ölüm haberini alan Yurttaş, yanlış tedavi uygulandığını öne sürerek, veteriner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yurttaş, veterinerin 10 gün boyunca bütün ısrarlarına rağmen kendi bildiğini yaptığını, bu nedenle kedisinde organ yetmezliği oluştuğunu iddia etti. Veterinerin ihmalinin bulunduğunu savunan Yurttaş, "Yaklaşık 30 sokak hayvanının her gün karnını doyuruyorum. Hayvanlar benim ailem gibi. Mischa ile çok büyük bir bağımız vardı. Çok üstüne düşüyordum. O benim evladım gibiydi. Üzerine o kadar titriyordum ki ölümü benim için çok sarsıcı oldu, çok yıkıldım. Yokluğunu alışabilmiş değilim" ifadesini kullandı. 

Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi

Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi
Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz
Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey

Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey
Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerinde olduğu 'Afilli Aşk' İspanya'da

Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerinde olduğu 'Afilli Aşk' İspanya'da
Bebek heyecanı

Bebek heyecanı
Erkekler bakıma değil işe gitsin

Erkekler bakıma değil işe gitsin
'Aşk Uykusu' geliyor

'Aşk Uykusu' geliyor
4 adımda enerjinizi artırın

4 adımda enerjinizi artırın
Başarı tesadüf değil

Başarı tesadüf değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER