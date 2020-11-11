Veterinere 'Kedimi öldürdün' davası

Tedavilerini yaptırdığı kediye Mischa adını veren Tuğba Yurttaş, ona yıllarca özveriyle baktı. Yurttaş kısa süre önce, boşaltım sistemindeki rahatsızlık nedeniyle kedisini veteriner S.K'ye götürdü. 10 gün tedavi gören Mischa'nın ölüm haberini alan Yurttaş, yanlış tedavi uygulandığını öne sürerek, veteriner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Yurttaş, veterinerin 10 gün boyunca bütün ısrarlarına rağmen kendi bildiğini yaptığını, bu nedenle kedisinde organ yetmezliği oluştuğunu iddia etti. Veterinerin ihmalinin bulunduğunu savunan Yurttaş, "Yaklaşık 30 sokak hayvanının her gün karnını doyuruyorum. Hayvanlar benim ailem gibi. Mischa ile çok büyük bir bağımız vardı. Çok üstüne düşüyordum. O benim evladım gibiydi. Üzerine o kadar titriyordum ki ölümü benim için çok sarsıcı oldu, çok yıkıldım. Yokluğunu alışabilmiş değilim" ifadesini kullandı.