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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:47:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:47:00

Venüs'te yaşam izi

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2020 yılında Cardiff Üniversitesi'nden Jane Greaves liderliğindeki ekip, Güneş'e en yakın ikinci gezegen Venüs'ün bulutlarında fosfin (PH₃) keşfedildiği paylaşmıştı.

2020 yılında Cardiff Üniversitesi'nden Jane Greaves liderliğindeki ekip, Güneş'e en yakın ikinci gezegen Venüs'ün bulutlarında fosfin (PH₃) keşfedildiği paylaşmıştı. Araştırma, bilim dünyasında büyük bir tartışmaya yol açmış, yapılan diğer çalışmalarda ise benzer sonuçlara ulaşılamamıştı. Aynı ekip, yepyeni ve çok daha şaşırtıcı bir sonuca ulaştığını açıkladı: Venüs'ün atmosferinin derinliklerinde de fosfin keşfedildi.

Etiketler : Venüs Cardiff Üniversitesi Jane Greaves
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