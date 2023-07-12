Venüs'te yaşam izi

2020 yılında Cardiff Üniversitesi'nden Jane Greaves liderliğindeki ekip, Güneş'e en yakın ikinci gezegen Venüs'ün bulutlarında fosfin (PH₃) keşfedildiği paylaşmıştı. Araştırma, bilim dünyasında büyük bir tartışmaya yol açmış, yapılan diğer çalışmalarda ise benzer sonuçlara ulaşılamamıştı. Aynı ekip, yepyeni ve çok daha şaşırtıcı bir sonuca ulaştığını açıkladı: Venüs'ün atmosferinin derinliklerinde de fosfin keşfedildi.

