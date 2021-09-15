Vefanın sınırı yok

Virüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız dönemde vatandaşın en büyük destekçisi olan "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri bu kez de kan bağışıyla vefalarını gösterdi. Kan stoklarında azalma yaşandığını duyan 'Vefa'lılar topluca bağışta bulundu.

KARANTİNANIN KAHRAMANLARI

Kırklareli'nde Kovid-19 hastaları ve karantinadaki vatandaşların taleplerine göre yardım götüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. İstasyon Caddesi'nde Türk Kızılay Kırklareli Şubesi'nce düzenlenen kampanyada, Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'nde birçok gönüllü kan bağışlayabilmek için sıraya girdi.

BU KEZ DE HAYAT KURTARDILAR

Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu Saha Koordinatörü Berna Hüsman, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını, bu yüzden Türk Kızılay'ın düzenlediği kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Çok sayıda gönüllünün kan bağışında bulunduğunu anlatan Hüsman, bağışlanan bir ünite kan ile insanların hayatlarının kurtulabildiğine dikkati çekti. "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri, kan bağışı kampanyalarına katkı sağmaya devam edeceklerini dile getirdi.