Vefa'nın sınırı yok

Annesiz kedinin süte ihtiyacı olduğu ihbarını alan Vefa ekibi, minik yavruya süt annesi buldu.



EKİP ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Kovid-19 salgını kapsamından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları 17 gün sürecek 'tam kapanma' sürecini yine görevlerinin başında geçiriyor. Vefa ekibi, Sivas'ta Meraküm Mahallesi'nde yaşayan ve yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Rabiye Aman'dan gelen ihbarla harekete geçti.

YAVRU KEDİ YENİ YUVASINDA

Evinin bodrumunda yavru kedi bulduğunu ama ona bir türlü süt içiremediğini söyleyen Rabiye Aman, başka bir mahallede yeni yavrulayan kedi olduğunu öğrendi. Sokağa çıkamadığı için Vefa ekibini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler yavru kediyi alarak süt anne olacak Şeker ismindeki kedinin yanına götürdü. Şeker, yavru kediyi hemen kabullendi.

İhbarın kendilerine düştüğü an harekete geçtiklerini söyleyen Vefa Sosyal Destek ekibi görevlisi Ahmet Özdemir, "Bir yavru kedi bulmuşlar, o kediyi farklı bir mahallede bulunan anne kediyle buluşturmak istediklerini bize söylediler. Biz de ekiplerimiz ile hemen anında müdahale ettik. Yavrumuz hayata tekrar tutundu" dedi.

