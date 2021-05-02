  • BIST
    1397.82
  • Dolar
    8,2763
  • Euro
    9,9894
  • Altın
    470,7530
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore'den ABD'ye açık tehdit: Çok vahim durumda kalırlar!
Bakan Akar ve komutanlar Kuzey Irak'ta
Bilim Kurulu Üyesi İlhan açıkladı: 29 Ekim'de rahatlarız
Bakan Yanık duyurdu: Hane başı 1100 lira ödenecek
Türkiye'de Hindistan varyantı paniği: Öldürücü lafı doğru değil
Mısır İhvan'ı Türkiye'ye teşekkür etti
Kan donduran cinayet: Cesedi, otomobilinin bagajında bulundu
Adana'da hareketli saatler!
Washington'da terör lobisi
Çin-ABD arasında yeni kriz! Sosyal medya paylaşımını geri çekti
Ekmek değil şarkı yaptım
Torunlarla Maldivler tatili
Teşkilat'ına döndü
Nesrin seti 1.5 saat bekletti
Sağlık için üfledi
Kanser tedavisinde ‘agnostik' dönem
Hazır çorbalardan uzak durun
Pandemi organ nakline engel değil
Virüs sonrası ‘damar tıkanıklığı' riski
'TAM KAPANMA'DA GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 01 Mayıs
Ünal paylaştı: 'Türkiye farkını ortaya koyuyor'
Vefa'nın sınırı yok
Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında
02 Mayıs 2021 Pazar 12:10:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 12:10:00

Vefa'nın sınırı yok

ABONE OL

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları bu kez bir yavru kedi için seferber oldu.

Annesiz kedinin süte ihtiyacı olduğu ihbarını alan Vefa ekibi, minik yavruya süt annesi buldu.

EKİP ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Kovid-19 salgını kapsamından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları 17 gün sürecek 'tam kapanma' sürecini yine görevlerinin başında geçiriyor. Vefa ekibi, Sivas'ta Meraküm Mahallesi'nde yaşayan ve yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Rabiye Aman'dan gelen ihbarla harekete geçti.

YAVRU KEDİ YENİ YUVASINDA

Evinin bodrumunda yavru kedi bulduğunu ama ona bir türlü süt içiremediğini söyleyen Rabiye Aman, başka bir mahallede yeni yavrulayan kedi olduğunu öğrendi. Sokağa çıkamadığı için Vefa ekibini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler yavru kediyi alarak süt anne olacak Şeker ismindeki kedinin yanına götürdü. Şeker, yavru kediyi hemen kabullendi.

İhbarın kendilerine düştüğü an harekete geçtiklerini söyleyen Vefa Sosyal Destek ekibi görevlisi Ahmet Özdemir, "Bir yavru kedi bulmuşlar, o kediyi farklı bir mahallede bulunan anne kediyle buluşturmak istediklerini bize söylediler. Biz de ekiplerimiz ile hemen anında müdahale ettik. Yavrumuz hayata tekrar tutundu" dedi.

Etiketler : kedi anne vefa
Okyanus ortasında romantizm!

Okyanus ortasında romantizm!
İtalyan gelin üzdü

İtalyan gelin üzdü
Gizemli erkek arkadaş

Gizemli erkek arkadaş
Tek eksiğim Tarık

Tek eksiğim Tarık
Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum

Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum
Yıldız'a hasret kaldı

Yıldız'a hasret kaldı
Kapanma öncesi son hazırlıklar!

Kapanma öncesi son hazırlıklar!
Sesi birçok şarkıcıdan güzel

Sesi birçok şarkıcıdan güzel
Kapadokya'dan festivallere

Kapadokya'dan festivallere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER