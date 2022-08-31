Aydın Söke'nin Avşar Mahallesi'nde sıcaklar ile birlikte aç ve susuzluk nedeniyle bitkin düşen yavru leylek, yeniden sağlığına kavuşturularak doğaya salındı. 3 gün geçmesine rağmen Kuşadası'nı terk etmeyen vefalı leylek, bir otelin çatısına kondu. Daha sonra Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Bafa Gölü'ndeki doğal yaşam alanına getirildi. Kuş gözlem kulesinden tekrar doğaya salınan vefalı leylek Bafa Gölü üzerinde adeta özgürlüğe uçtu.

