VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz
NATO, Rusya'yı kimyasal silah kullanmaması için uyardı
Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne'yi kabul etti
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı
Macron, Rusya'ya silah satışın hukuka uygun olduğunu savundu
Sinemada boy gösterecek
Baba kriz
Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı
Tweetlere 'hediye' gönderilecek
Engelli babanın azmi: Örgü örüp satarak çocuk büyütüyor
İzlediği film, şampiyonluğa götürdü
17 ülkede hekim eğiten Türk cerrah
'can dostlara' şifa merkezi
Vefa örneğine yardım eli
Son hazırlıklar yapılıyor
AB ve Türkiye, gaz bağımlılığını ortak temiz enerji stratejisiyle azaltabilir
"Cesur annelere gidemediler"
"Türkiye, İslam düşmanlığıyla mücadelede öncü bir rol üstleniyor"
"Türkiye'ye Patriot verilmemesi hataydı"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
Kırım işgal edilirken neden sessiz kalındı?
Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmeleri...
Rotalarını Türkiye'ye çevirdiler
15 Mart 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 15:30:00

Vefa örneğine yardım eli

ABONE OL

Düzce'de yaşayan Tarık Tok, baba yadigarı 'Gül' isimli atı yorulduğu için arabasını kendisi çekerken görüntülendi.

Düzce'de yaşayan Tarık Tok, baba yadigarı 'Gül' isimli atı yorulduğu için arabasını kendisi çekerken görüntülendi. Vefa örneğini gören, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahipleri Gül'e yem ile bakım desteği vereceğini açıkladı.

At arabasıyla kağıt, naylon ve plastik toplayan Tarık Tok, yardım haberiyle duygulandı. Tarık Tok, "Bu atla babam bize baktı, ben çocuklarıma baktım, evimi yaptım, 25 yıldır bizimle. Ona hiç kıyamam, çocuğum gibi kızım gibi severim" dedi.

Etiketler : Vefa örneğine yardım eli Düzce Tarık Tok
Arabesk şov

Arabesk şov
Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu

Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu
'Hakim'le dönüyor

'Hakim'le dönüyor
Yaramızda Kalsın ağlattı

Yaramızda Kalsın ağlattı
Baba-oğul düeti

Baba-oğul düeti
Hayalini gerçekleştiriyor

Hayalini gerçekleştiriyor
Boksla yaza hazırlık

Boksla yaza hazırlık
Berkay'ın 'Bal Badem'i

Berkay'ın 'Bal Badem'i
Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak

Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER