Vefa örneğine yardım eli

Düzce'de yaşayan Tarık Tok, baba yadigarı 'Gül' isimli atı yorulduğu için arabasını kendisi çekerken görüntülendi. Vefa örneğini gören, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahipleri Gül'e yem ile bakım desteği vereceğini açıkladı.



At arabasıyla kağıt, naylon ve plastik toplayan Tarık Tok, yardım haberiyle duygulandı. Tarık Tok, "Bu atla babam bize baktı, ben çocuklarıma baktım, evimi yaptım, 25 yıldır bizimle. Ona hiç kıyamam, çocuğum gibi kızım gibi severim" dedi.