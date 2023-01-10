Vefa borcu için kabirlerden toprak topladı

Denizli'de yaşayan Adnan Güler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olanlara vefa borcunu ödemek için 49 şehir dolaşarak 250 şehit mezarını ziyaret etti. 100'e yakın şehit mezarından toprak alan Güler "Şehitlerimiz için birer Fatiha okumanın hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum. Bir hatıra olur diye her mezardan toprak aldım. Fas'taki şehidimiz kaldı" dedi.

