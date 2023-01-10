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10 Ocak 2023 Salı 19:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 19:30:00

Vefa borcu için kabirlerden toprak topladı

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Denizli'de yaşayan bir kişi 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olanlara vefa borcunu ödemek için 250 şehit mezarını ziyaret etti.

Denizli'de yaşayan Adnan Güler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olanlara vefa borcunu ödemek için 49 şehir dolaşarak 250 şehit mezarını ziyaret etti. 100'e yakın şehit mezarından toprak alan Güler "Şehitlerimiz için birer Fatiha okumanın hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum. Bir hatıra olur diye her mezardan toprak aldım. Fas'taki şehidimiz kaldı" dedi.

Etiketler : denizli vefa borcu şehit
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