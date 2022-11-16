VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak
Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur
UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli
ABD: Polonya'nın füze olayı ile ilgili açıklamasıyla çelişen bir şey görmedik
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
'Türkiye'de bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor'
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı
Rusya: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Rusya'dan İrlanda Başbakanı'nın da aralarında bulunduğu 52 kişiye yaptırım
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Alman İçişleri Bakanı Faeser: Nakit ödemelere 10 bin euro limit getirilmeli
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek
Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası
Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu
Teröre karşı birlik yürüyüşü
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa ...
16 Kasım 2022 Çarşamba 19:48:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 19:48:00

Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli'de son 1,5 yıl içerisinde 174 baca yangınına müdahale edildi. Vatandaşlar baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli İtfaiye Amiri Hasan Koyunlu, kış aylarında soba kullanılan binalarda sıklıkla karşılaşılan baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Koyunlu, ''Baca tesisatlarının temizlenmemesi veya sobada niteliksiz yakıt kullanımı önemli bir faktör. O yüzden soba kullanan vatandaşlarımızın mutlaka baca tesisatlarını temizlemeleri, temizlemelerinin yanında sobalarında uygun yakıt kullanmaları gerekiyor. Lastik, bez, tekstil ürünleri gibi sobada yakılmaması gereken malzemeleri yakmamalarını tavsiye ediyoruz'' dedi.

Koyunlu, kış aylarında soba kullanılan binalarda sıklıkla karşılaşılan baca yangını ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Sobanın ve soba tesisatının belirli aralıklarla temizlenmesi gerektiğini ifade eden Koyunlu, ''Baca tesisatları bilindiği üzere ısınma amaçlı kullandığımız sobalarımızda meydana gelen zehirli gazların ve dumanın atılması için kullanılan düzeneklerdir. Bundan dolayı bacalarımızın her yıl düzenli olarak hem kullanım öncesinde hem de kullanım sonrasında temizlenmesinde büyük faydalar var. Herhangi bir yangın ya da zehirlenme olaylarıyla karşılaşmamamız açısından büyük önem taşıyor" dedi.

''RENGİ VE KOKUSU YOK''

Karbonmonoksit gazının sinsi bir şekilde yayıldığını söyleyen Koyunlu, ''Bacalarımızın tıkanması ya da dolması durumunda karşılaştığımız iki temel sorun var. Birincisi bacaların içerisinde meydana gelebilecek olan kurum gibi şeyler bir yangına davetiye çıkartıyor. Meydana gelen yangında maalesef can ve mal kayıpları olarak karşımıza çıkabiliyor. Bununla birlikte maalesef iyi çekiş sağlamayan baca tesisatları sobalardan zehirli gazların çıkmasına neden oluyor. Burada bizim için açıkçası en çekindiğimiz gaz, eksik yanma sonucu açığa çıkan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazı. Çünkü karbonmonoksit gazı maalesef rengi ve kokusu bulunmayan bir gaz ve vücuda girdikten itibaren oksijenle olan teması maalesef vücutta kesilir kan karbonmonoksit gazını taşımaya başlar. Bu da maalesef vücudun oksijensiz kalarak canlının hayatını kaybetmesine yol açıyor'' diye konuştu.

''UYGUN YAKIT KULLANMALARI GEREKİYOR''

Sobada lastik, bez, tekstil ürünleri gibi ürünlerin yakılmasının olumuz durumlara yol açabileceğini de anlatan Koyunlu, şöyle konuştu:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak istatistiklerimize göre son 1,5 yılda 174 tane baca yangınıyla karşılaştık. Ya baca tesisatlarının temizlenmemesi, veya sobada niteliksiz yakıt kullanımı da burada bir faktör. O yüzden soba kullanan vatandaşlarımızın mutlaka baca tesisatlarını temizlemeleri, temizlemelerinin yanında sobalarında uygun yakıt kullanmaları gerekiyor. Lastik, bez, tekstil ürünleri gibi sobada yakılmaması gereken malzemeleri yakmamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın baca temizliği konusunda bireysel olarak hareket etmemeleri, bununla ilgili olarak itfaiye dairesi başkanlıklarının yetkilendirdiği firmalar var. Bu firmaları vasıtasıyla baca tesisatlarının temizlenmesini ve faal hale getirmesini sağlayabilirler"

Etiketler : Kocaeli baca yangını karbonmonoksit
Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi
Düet isteği

Düet isteği
Abiye vefa

Abiye vefa
77 yaşında 18'ine indi

77 yaşında 18'ine indi
Elisabeth sessizliği

Elisabeth sessizliği
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Kafalar uyuşmadı ayrıldık

Kafalar uyuşmadı ayrıldık
Operasyonla yeni linet!

Operasyonla yeni linet!
Çekimlerden ailesine hasret

Çekimlerden ailesine hasret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX