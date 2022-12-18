Vatandaşa Milli Piyango uyarısı
Yeni yıl yaklaşıyor. Yılbaşı biletleri de yoğun ilgi görüyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir satıcıların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.
Palandöken, biletin orijinal olup olmadığının nasıl anlaşılacağına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Biletin alt kısmında yer alan güvenlik kodunun kabartmalı formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayı önemli."
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