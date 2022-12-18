VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
18 Aralık 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 18:30:00

Vatandaşa Milli Piyango uyarısı

ABONE OL

Yeni yıl yaklaşıyor. Yılbaşı biletleri de yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir satıcıların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, biletin orijinal olup olmadığının nasıl anlaşılacağına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Biletin alt kısmında yer alan güvenlik kodunun kabartmalı formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayı önemli."

Etiketler : yılbaşı bileti milli piyango uyarı
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi
Klip için ders aldı

Klip için ders aldı
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Superman'da oyuncu değişikliği

Superman'da oyuncu değişikliği
Klip çekiminde tekne kazası

Klip çekiminde tekne kazası
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Cüzdanını buldu

Cüzdanını buldu
"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"

"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"
Bu poz aşırı sevgi içerir!

Bu poz aşırı sevgi içerir!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX