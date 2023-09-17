Vapur'daki yolcunun saçını yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan N.Ç., yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.

YOLCUNUN SAÇLARINI ATEŞE VERDİ



İstanbul'da bir vapurda akıl almaz bir olay yaşandı. Bir yolcu, başka bir yolcunun saçlarını ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. pic.twitter.com/Q0wpwHcwqL — 24 TV (@yirmidorttv) September 17, 2023

Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.

Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.