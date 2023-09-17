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17 Eylül 2023 Pazar 17:38:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 17:38:00

Vapur'daki yolcunun saçını yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: AA

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İstanbul'da vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı ilaçları almadığından dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan N.Ç., yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.

Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.

Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.

Etiketler : istanbul vapur saç
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