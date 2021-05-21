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21 Mayıs 2021 Cuma 17:04:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 17:04:00

Vanlı öğrencinin Oxford zaferi

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Van'da imam hatip ortaokulu öğrencisi Elif Beyza Sonduk, Oxford Üniversitesi tarafından düzenlenen Oxford Big Read İngilizce Kitap Okuma Yarışması'na katıldı. Elif Beyza, The Coldest Place on Earth (Dünyadaki En Soğuk Yer) isimli kitabı okudu. Kitaptan esinlenerek çizdiği afişle jüri üyelerinden tam not alan Elif Beyza, birinci oldu.

Sonduk, salgın nedeniyle uzun süredir çevrim içi olarak eğitime devam ettiğini söyledi. Yüz yüze eğitim olmadığı için yarışma sürecinde zaman zaman zorlandığını anlatan Sonduk, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizle internet üzerinden iletişim sağlıyoruz. Yarışmaya katılmam için İngilizce öğretmenim Dilek Güngör bana yardımcı oldu. İlk etapta İngilizce kitabımı okumaya başladım. Kitabı okurken önemli yerleri not alıyordum. Bu kitaptan yola çıkarak çizdiğim afişi öğretmenim yarışmaya gönderdi. İngiltere ve Norveç bayraklarını, denizi ve gemiyi afişime çizdim. Kendime güveniyordum. Birinci olmayı çok istiyordum. Derece elde ettiğim için çok mutluyum. Birçok ildeki okuldan öğrenciler yarışmaya katılmıştı. Rakiplerimin arasında birinci seçilmem benim için çok önemliydi."

Etiketler : van imam hatip elif beyza sonduk Oxford Üniversitesi
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