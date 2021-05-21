Vanlı öğrencinin Oxford zaferi

Sonduk, salgın nedeniyle uzun süredir çevrim içi olarak eğitime devam ettiğini söyledi. Yüz yüze eğitim olmadığı için yarışma sürecinde zaman zaman zorlandığını anlatan Sonduk, şöyle konuştu:



"Öğretmenlerimizle internet üzerinden iletişim sağlıyoruz. Yarışmaya katılmam için İngilizce öğretmenim Dilek Güngör bana yardımcı oldu. İlk etapta İngilizce kitabımı okumaya başladım. Kitabı okurken önemli yerleri not alıyordum. Bu kitaptan yola çıkarak çizdiğim afişi öğretmenim yarışmaya gönderdi. İngiltere ve Norveç bayraklarını, denizi ve gemiyi afişime çizdim. Kendime güveniyordum. Birinci olmayı çok istiyordum. Derece elde ettiğim için çok mutluyum. Birçok ildeki okuldan öğrenciler yarışmaya katılmıştı. Rakiplerimin arasında birinci seçilmem benim için çok önemliydi."