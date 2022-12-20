Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 19.44 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesi 3.9 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
OLUMSUZ İHBARDA BULUNULMADI
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen saat 19.44 sıralarında gerçekleşti. Sarsıntı Ağrı ve Iğdır illerinde de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.
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