VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
20 Aralık 2022 Salı 20:11:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 20:11:00

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

ABONE OL

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 19.44 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesi 3.9 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

OLUMSUZ İHBARDA BULUNULMADI

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen saat 19.44 sıralarında gerçekleşti. Sarsıntı Ağrı ve Iğdır illerinde de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.

Etiketler : Van AFAD Tuşba ilçesi deprem
Superman'da oyuncu değişikliği

Superman'da oyuncu değişikliği
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum

Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum
Şahmeran'a geri sayım

Şahmeran'a geri sayım
Klip için ders aldı

Klip için ders aldı
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Mezarlıkta şarkı söyledi

Mezarlıkta şarkı söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX