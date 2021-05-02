Van'ın Bodrum'u doldu

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan, genellikle yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı Van Gölü kıyısında yazlıkların bulunduğu bölgelerde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle sezon erken açıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Van Gölü kıyısındaki Mollakasım, Ayanıs ve Edremit'teki yazlıklarına yerleşti.

Van'ın Bodrum'u olarak nitelendirilen ve göl kıyısı olarak mavi bayrak alan Mollakasım sahillerindeki yazlıkların büyük çoğunluğu kısıtlama öncesi doldu. Bölgedeki yazlığına gelen TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, pandemi nedeniyle uygulanmaya başlanan yasaklar nedeniyle insanların metropollerden tatil beldelerine gittiğini belirterek, "Biz de ilimizin Bodrum'una Mollakasım'a geldik. Van, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, Mollakasım ise Van'ın en güzel yerlerinden biri. Biz de ailemizle birlikte buraya geldik. Bütün komşularımız neredeyse hepsi burada" dedi.



Geçen yıl da pandemi nedeniyle yazlıklarına erken geldiklerini ifade eden Özgökçe, "Burası yazlık olduğu için kalorifer tesisatı çekmemiştik. Geçen yılda mart ayında geldiğimizde ısıtıcı sobalarla idare etmiştik. Bu yılda aynı şekilde ısınmayı düşünüyoruz. Pandemide Türkiye'de vakaların en az olduğu şehirlerden birisi de Van. Yasakların bitmesiyle birlikte bizler de Türkiye'nin en güzel şehrine misafirlerimizi davet ediyoruz" diye konuştu.

Kentte esnaf olan Serdar Kara ise şehir kalabalığından kaçıp yazlıklarına geldiklerini söyledi. Kara, "Buralar çok güzel, en azından nefes alıyoruz. 17 günlük yasak nedeniyle çoluk çocuğumuzu alıp buradaki evimize geldik. Burası Doğu'nun Bodrum'udur. Buradaki yazlıkların yüzde 80'i dolu" diye konuştu.