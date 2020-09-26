  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 145 bine dayandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına yoğun ilgi
Zorunlu hale getirildi! ‘Güvenli alan' uygulaması olmayan giremeyecek
Lübnan'da hükümet krizi! Mustafa Edib istifa etti
Yine bir kuyumcu dolandırıcılığı! Yaklaşık 20 milyon TL kaptırdılar
HES'in yeni özelliği 'Güvenli Alan' İstanbul'da kullanılmaya başlandı
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı
Geri sayım başladı: Atmaca Füzesi karadan atılan füzeleri de imha edecek
Acun Ilıcalı ayağını yerden kesen yeni oyuncağına servet ödedi
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır cevabı: 20 milyon euro
Van'da zehir tacirlerine operasyon! 71 kilo eroin yakalandı
Hülya Avşar her yıl tatile gittiği Ayvalık'tan 55 milyon TL'ye ada satın aldı
Ukrayna'da askeri uçak düştü: Ölü sayısı 25'e yükseldi
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı: Mavi vatan ...
İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi güçlendirecek bir adımdır
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu
Boston Celtics seride pes etmedi
Bakan Akar: Modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir
Taksim Camii'nde çalışmalar hızlandı! Ramazan ayında açılıyor
Sudan'da yeni federal sistem! Barış anlaşması imzalanacak
İstanbul Esenyurt'ta silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var
Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklar yerle bir edildi
Putin ve Macron'un görüşmesinin içeriği basına sızdı! Soruşturma başlatıldı
26 Eylül 2020 Cumartesi 11:34:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 11:34:00

Van'da zehir tacirlerine operasyon! 71 kilo eroin yakalandı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Van'da güvenlik güçlerince uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış çuvallar içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirdi.

Başkale ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu tacirlerinin dere yatağına gizlediği 3 çuval içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER