Van'da zehir tacirlerine operasyon! 71 kilo eroin yakalandı

Başkale ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu tacirlerinin dere yatağına gizlediği 3 çuval içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.