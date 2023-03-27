Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 20-26 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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