Van'da 22 kaçak göçmen yakalandı!

Van'da teknede 22 kaçak göçmen yakalandı!
Kaynak: DHA
Polis ekipleri, Van'ın Tuşba ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında kıyıdaki bir teknede, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 22 göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Tuşba ilçesinde operasyon düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki bir teknede, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 22 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda tekne sahibi F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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