08 Haziran 2020 Pazartesi 21:58:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 22:09:00
Van'da sivil servis aracına terör saldırısı
Kaynak: AA
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Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK, saat 18.00 sıralarında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi.
Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
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