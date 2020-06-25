  • BIST
    114218
  • Dolar
    6,8533
  • Euro
    7,6893
  • Altın
    388,0100
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan İdlib'e 50 konut sözü
Lübnan Cumhurbaşkanı: Ülkemiz bugünlerde en kötü ekonomik krizden geçiyor
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı
Putin ve Macron Libya'yı görüşecek
Van'da korkutan deprem! Bakan Soylu'dan ilk açıklama
Soylu, İdlib'e yardım kampanyası için toplanan miktarı açıkladı
Türkiye karşıtı tasarıya imza atmıştı! Sandığa gömüldü
İş yerlerinde Kovid-19'dan sorumlu personel görevlendirilecek
Korona onları teğet geçti
Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılması soruşturmasında bir tutuklama
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 28 yaşında
Londra'da sokak partisinde çıkan olay: 15 polis yaralandı
Burak Akkul: 21 günde 17 kilo verdim
Bilim Kurulu üyesi Yamanel'den 'hisseli kurban kesimi' uyarısı
Balkondan düşen sosyal medya fenomeni genç kız, ölümden döndü
Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı
Derya'yı arama çalışmaları sürüyor
Muhammed Salah şampiyonluk için gün sayıyor
Trabzonspor sahasına kavuşuyor
Eski havaalanı bağımlılıkla mücadele merkezi oldu
Cumhurbaşkanı Vucic gücünü daha da artırdı
Meksika'daki depremde ölü sayısı yükseldi
Türkiye bir sıra daha geriledi
Varlık Barışı'nda son hafta
25 Haziran 2020 Perşembe 13:54:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 14:10:00

Van'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

ABONE OL

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, 'Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor.' dedi. Van Valisi Bilmez ise, 'Can kaybımız yok. Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık' ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

VAN VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor. Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok. Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." bilgisini verdi.

Soylu, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Van'da 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun."

AFAD: ELAÇMAZ MAHALLESİ'NDEKİ BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTU

AFAD'dan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, ilgili kurumlarla yapılan haberleşmeler sonucunda, ilk belirlemelere göre Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ndeki birkaç evde hasar oluştuğu belirlenmiştir. AFAD Van ekibimiz ve olası bir destek ihtiyacına karşı da AFAD Erzurum ekibimiz bölgeye sevk edilmiştir. Çevredeki AFAD il müdürlüklerimiz teyakkuza geçirilirken saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri aralıksız takip ediyoruz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER