Van'da korkutan deprem! Bakan Soylu'dan ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

VAN VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor. Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok. Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." bilgisini verdi.

Soylu, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor

Köyler de taranıyor

Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var

Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir

Geçmiş olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2020

"Van'da 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun."

AFAD: ELAÇMAZ MAHALLESİ'NDEKİ BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTU

AFAD'dan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, ilgili kurumlarla yapılan haberleşmeler sonucunda, ilk belirlemelere göre Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ndeki birkaç evde hasar oluştuğu belirlenmiştir. AFAD Van ekibimiz ve olası bir destek ihtiyacına karşı da AFAD Erzurum ekibimiz bölgeye sevk edilmiştir. Çevredeki AFAD il müdürlüklerimiz teyakkuza geçirilirken saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri aralıksız takip ediyoruz."