Van'da kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
Kaynak: AA
Van'ın Özalp ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Yarımkaya Mahallesi'nde kalp hastasını almaya giden 112 Acil Sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, olumsuz hava şartları nedeniyle kara saplandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı saplandığı yerden çıkardı.
Yola devam eden sağlık ekipleri, hastayı alarak Özalp Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
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