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Van'da kalp hastası bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti
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11 Haziran 2024 Salı 11:49:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 11:49:00

Van'da kalp hastası bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti

Kaynak: IHA

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Kalp yetmezliği tanısıyla tedavi gören bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a sevk edildi.

Van'da konjenital kalp yetmezliği tanısıyla tedavi gören bebek, ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konjenital kalp yetmezliği tanısıyla tedavi gören bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine bebek hastanın İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ambulans uçakla nakli sağlandı.

Etiketler : van ambulans uçak bebek
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