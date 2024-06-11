Van'da kalp hastası bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti

Van'da konjenital kalp yetmezliği tanısıyla tedavi gören bebek, ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konjenital kalp yetmezliği tanısıyla tedavi gören bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine bebek hastanın İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ambulans uçakla nakli sağlandı.