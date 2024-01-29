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29 Ocak 2024 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 10:15:00

Van'da ev yangını: 6 aylık bebek beşiğinde can verdi

Kaynak: DHA

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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde tek katlı evde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğinde yanarak can verdiğini belirledi. Anne ve baba ise ekipler tarafından son anda alevlerin arasından kurtarıldı.

Gece saatlerinde, Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesinde tek katlı evde yangın çıktı.

Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler uyuduktan sonra yangının sobadan kaynaklı çıktığı iddia edildi.

Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : van yangın bebek
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